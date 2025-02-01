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Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского "диктатором"

Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского "диктатором". И вполне аргументированно.

Такер Карлсон, журналист (США):

"Первая черта диктатора - он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию, убил своих политических оппонентов, запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры. Правительства США и Великобритании поддерживают этого диктатора".

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы Президента в Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Тогда Зеленский заявил, что выборы "несвоевременны".

УкраинаТакер КарлсонЗеленский