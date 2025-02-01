Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского "диктатором"

"Первая черта диктатора - он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию, убил своих политических оппонентов, запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры. Правительства США и Великобритании поддерживают этого диктатора".