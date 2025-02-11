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Такер Карлсон обвинил Киев в продаже оружия наркоторговцам
Деньги налогоплательщиков США, которые отправляют Киеву, оседают в карманах мексиканских наркобаронов. Параллели проводит известный американский журналист Такер Карлсон. И все спецслужбы знают об этом, уточнил репортер в интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.
Такер Карлсон, журналист (США):
"Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем. Половину. И я не гадаю об этом, я знаю это наверняка. Они продают это, и многое из этого попадает к наркокартелям на нашей границе. То, что происходит, - это преступление. Наши разведывательные службы полностью осведомлены об этом".
Карлсон называет действия Киева преступлением, ведь боевики картелей орудуют на границе США, а бездействие американских спецслужб объясняет тем, что они "наживаются на этом". Журналист также вновь раскритиковал бывшего госсекретаря Блинкена за эскалацию конфликта в Украине и назвал его преступником. Видео интервью Такер Карлсон выложил на свою страницу в социальных сетях.