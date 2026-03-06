Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Тактическая хитрость: Иран заставляет США и Израиль тратить впустую снаряды

У США истощились запасы некоторых видов ракет, включая Tomahawk, ТААД, а также необходимые для PatriotTomahawk после недели боевых действий с Ираном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В Пентагоне естественным образом твердят обратное. Однако ранее сам Трамп заявлял о нехватке вооружений на американских складах.

Ко всему в ходе боевых действий Иран применяет тактики, заставляющие США и Израиль расходовать снаряды впустую.

Так, запечатлен момент атаки на иранский самолет. Однако он оказался не более чем нарисованным на земле силуэтом воздушного судна. Арифметика проста: дорогие боеприпасы тратятся на копеечную краску.

