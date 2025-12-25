3.71 BYN
Таллин атаковали крысы: грызуны смело гуляют по улице средь бела дня
Автор:Редакция news.by
Столицу Эстонии атаковали крысы. Их можно встретить прямо средь бела дня на капоте автомобиля. Крысы перегрызают проводку в машинах, причиняя значительный ущерб.
Ранее о той же проблеме сообщали в Риге, где был организован сбор подписей за ограничение распространения грызунов.
Пострадал от нашествия крыс и польский Вроцлав - численность тамошней популяции оценивается минимум в 1 млн особей, при том что жителей в городе около 670 тыс. человек.