Таллин атаковали крысы: грызуны смело гуляют по улице средь бела дня

Столицу Эстонии атаковали крысы. Их можно встретить прямо средь бела дня на капоте автомобиля. Крысы перегрызают проводку в машинах, причиняя значительный ущерб.

Ранее о той же проблеме сообщали в Риге, где был организован сбор подписей за ограничение распространения грызунов.

Пострадал от нашествия крыс и польский Вроцлав - численность тамошней популяции оценивается минимум в 1 млн особей, при том что жителей в городе около 670 тыс. человек.

