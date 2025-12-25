Таллин атаковали крысы: грызуны смело гуляют по улице средь бела дня

Столицу Эстонии атаковали крысы. Их можно встретить прямо средь бела дня на капоте автомобиля. Крысы перегрызают проводку в машинах, причиняя значительный ущерб.

Ранее о той же проблеме сообщали в Риге, где был организован сбор подписей за ограничение распространения грызунов.