Таллин намерен установить бункеры на границе с Россией

Очередной недружественный шаг со стороны Таллина. Эстония закупит около 600 бетонных бункеров для установки вдоль восточной границы. Об этом пишут местные СМИ.



Тендер на поставку объявили совместно Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии и Минобороны Латвии. Первые 28 бункеров уже доставлены, 9 из них установлены на юго-востоке страны. Меры стали частью создания так называемой Балтийской линии обороны вдоль границ с Беларусью и Россией.

