Тарифная война Трампа развернулась против Бразилии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп продолжает тарифную войну со всем миром. На этот раз под прицелом оказались Бразилия, Индия и Южная Корея. Сеул согласился инвестировать в экономику США 350 млрд долларов и закупить сжиженного природного газа на 100 млрд.

Более того, южнокорейский рынок будет полностью открыт для американских товаров без каких-либо пошлин, в то время как к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15 %. Впрочем, на кое-какие уступки Вашингтон в торговых вопросах пошел, но, мягко говоря, мизерные.

Ким Ён Бом, главный советник президента Республики Корея по политическим вопросам:

"В ходе переговоров США настоятельно требовали, чтобы мы еще больше открыли наши сельскохозяйственные рынки. Но мы договорились, что Корея не будет в дальнейшем открывать свои рынки риса и говядины ввиду нашей продовольственной безопасности и чувствительности сельскохозяйственного сектора".

Что же касается остальных, то Бразилию теперь ждут 50-процентные пошлины. Трамп заявил, что южноамериканское государство якобы осуществляло действия, представляющие "угрозу" для США. Впрочем, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее дал понять, что в случае введения Вашингтоном повышенных тарифов Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров.

Кроме этого, Индию также обложили 25-процентными сборами.