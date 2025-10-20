Тарифные войны Трампа: как пошлины повлияли на жизнь фермеров в США

В США за первые месяцы 2025 года более 300 американских хозяйств заявили о банкротстве. Кажется, все пропало. Так прокомментировал тяжелое лето для фермеров Брайан Уорпап, который выращивает кукурузу и сою (площадь угодий составляет 1,5 тыс. га), и 2025 год стал для него самым трудным.

По словам президента Союза фермеров Небраски Джона Хансена, нынешний кризис стал самым тяжелым за последние 50 лет. Пытаясь переждать шторм, фермеры делают все, чтобы выжить, даже продают технику, а еще задаются вопросом: стоят ли того тарифные войны, которые затеял президент США Дональд Трамп?

фермерство в сша news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e6cd37d-de32-499c-944a-0c07cbe35fdf/conversions/44fd6d41-d66d-4947-85e1-cfd221b274b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e6cd37d-de32-499c-944a-0c07cbe35fdf/conversions/44fd6d41-d66d-4947-85e1-cfd221b274b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e6cd37d-de32-499c-944a-0c07cbe35fdf/conversions/44fd6d41-d66d-4947-85e1-cfd221b274b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e6cd37d-de32-499c-944a-0c07cbe35fdf/conversions/44fd6d41-d66d-4947-85e1-cfd221b274b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трамп веером обложил огромными пошлинами многие страны. Американские фермеры сразу же почувствовали на себе обратный эффект. Импорт удобрений, техники и других товаров - в смысле цены - взлетел до небес.

Например, тарифные войны между Вашингтоном и Пекином называют сильнейшим ударом по американским фермерам. Китай - крупнейший покупатель соевых бобов. За 2024 год Поднебесная купила продукта на 25 млрд долларов, а сегодня страна заявила о полном отказе от американской сои.

Дональд Трамп отреагировал на решение Китая в стиле "не хотят покупать и не надо", но такой порыв главы Белого дома многих фермеров, конечно же, ошарашил.

Cкриншот экрана сайта The Guardian news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57981108-efe5-4fea-9f87-510a59c52691/conversions/2c3d09af-77ea-4f78-8f5d-2ce566f3a511-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57981108-efe5-4fea-9f87-510a59c52691/conversions/2c3d09af-77ea-4f78-8f5d-2ce566f3a511-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57981108-efe5-4fea-9f87-510a59c52691/conversions/2c3d09af-77ea-4f78-8f5d-2ce566f3a511-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57981108-efe5-4fea-9f87-510a59c52691/conversions/2c3d09af-77ea-4f78-8f5d-2ce566f3a511-xl-___webp_1920.webp 1920w

Китай, бывший крупнейшим покупателем, закрыл рынок. За одну ночь главный экспортный рынок сои исчез, сейчас элеваторы полны, а контрактов нет. Более 40 % всей американской сои идет на экспорт, и почти половина раньше шла в Китай. Без этого потока вся цепочка поставок начинает рушиться. Аналитики предупреждают: если Пекин введет пошлину 20 %, только Северная Дакота потеряет почти 60 % экспорта сои, а это более 600 млн долларов. За этими цифрами стоят люди. Более 230 тыс. рабочих мест, связанных с экспортом сои, оказались на грани исчезновения.

А если покупатель не вернется? Вот с чем сталкиваются фермеры, пострадавшие от американских тарифов. Впервые за всю историю китайцы не заказали ни одной сои у фермеров США, когда началась осенняя уборка. Обычно Китай покупает больше половины урожая Америки. Это повторение первой торговой войны при Трампе. Экспорт сои из США в Китай упал с 14 млрд долларов в 2016-м до 3,1 млрд в 2018-м. Но теперь, когда тарифы закрыли экспорт, Минфин США помог Аргентине, и она стала поставлять сою в Китай вместо Америки.

В сердце Америки сбор урожая идет полным ходом. Сейчас самое лучшее время, но для местных фермеров оно стало периодом большой тревоги. Главный рынок для главной экспортной сельхозкультуры закрылся. Пока идет торговая война, Китай, в 2025 году вообще ничего не купил, хотя обычно к этому времени треть продаж в Китай уже была оформлена.

В водоворот убытков втянуты и мелкие семейные фермы, и крупные агрохолдинги. И выходит один глобальный парадокс: больше работать - значит больше терять.

Скриншот поста в Telegram-канале Малека Дудакова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b6c85c5-2808-44ad-bc73-fc26364864cc/conversions/f17381eb-418d-4eb9-830f-e49fc394ca53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b6c85c5-2808-44ad-bc73-fc26364864cc/conversions/f17381eb-418d-4eb9-830f-e49fc394ca53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b6c85c5-2808-44ad-bc73-fc26364864cc/conversions/f17381eb-418d-4eb9-830f-e49fc394ca53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b6c85c5-2808-44ad-bc73-fc26364864cc/conversions/f17381eb-418d-4eb9-830f-e49fc394ca53-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, и убытки фермерских хозяйств из-за роста цен на технику и удобрения достигли рекордных 30 мрлд долларов.

Как политика убивает дело всей жизни. Есть ли рецепт спасения американских фермеров. Как торговые войны лишают будущего и почему каждый третий фермер в США оказался на грани банкротства. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "Понятная политика".