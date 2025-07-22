ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля

Третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля - сообщает ТАСС. Прилет делегаций в Стамбул возможен 23 июля. Встреча, как ожидается, пройдет во дворце Чираган.

Как заявили в администрации президента Турции, Анкара рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.

Пока Москва и Киев по-прежнему далеки в позициях, на каких условиях должно заключаться перемирие. Однако на Киев оказывается давление со стороны союзников - обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро вызвали возмущение на Западе. Послы стран "Большой семерки" дали понять Зеленскому, что такие действия могут серьезно изменить отношение к Украине. А в агентстве Блумберг предположили, что коррупция в Киеве может привести к полному прекращению поставок европейской военной помощи.