ТАСС: Три самолета-разведчика НАТО замечены 19 мая в районе Калининградской области

Сразу три самолета-разведчика, принадлежащих странам НАТО, замечены сегодня в районе Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.



По словам собеседника агентства, два борта вылетели с военной базы в Эстонии и в настоящий момент находятся в воздушном пространстве Литвы недалеко от госграницы России. Третий самолет - американский - поднялся с аэродрома в румынской Констанце. А сейчас ведет аэросъемку недалеко от Калининградской области, двигаясь в сторону нейтральных вод Балтийского моря над Литвой и Польшей.