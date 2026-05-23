Тайвань, технологии и Россия: что на самом деле обсуждали лидеры США и КНР на встрече
Поездка Дональда Трампа в Китай, которую неоднократно откладывали, наконец состоялась на фоне сложных геополитических раскладов. Изначально, как отмечают аналитики, американский лидер рассчитывал прибыть в Пекин на волне победы в иранском вопросе, надеясь использовать этот фактор давления на Китай, который сохраняет тесные экономические связи с Тегераном, однако расчет не оправдался. С чем же Трамп отправился в Пекин и какие темы обсуждались на переговорах двух лидеров ключевых мировых держав, разбирался медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".
По мнению эксперта, предполагаемый блицкриг в Иране должен был стать прологом к китайской встрече и серьезно усилить переговорные позиции США, однако этой цели достичь не удалось. Тем не менее, Вашингтону и Пекину есть что обсудить. В первую очередь - предотвращение гипотетических военных конфликтов, риск которых возрастает из-за развития искусственного интеллекта и активного внедрения этих технологий в военную и аналитическую сферы.
Тем не менее, основной акцент в переговорах будет сделан на экономике. Состав американской делегации, включающий глав крупнейших корпораций (Apple, Qualcomm, BlackRock, а также Илон Маск со всем его бизнесом), говорит сам за себя: в Пекин поехали не для фотосессий, а для заключения масштабных контрактов.
Предполагается, что США и лично Трамп рассчитывали на серьезные закупки американских технологий со стороны Китая. Это вписывается во внутриполитическую логику Трампа: вернуться с новым лозунгом о рабочих местах и деньгах для американской экономики накануне ноябрьских выборов. Таким образом, поездка - это серьезная попытка реванша для республиканцев, чьи позиции пошатнулись из-за неразберихи на международной арене.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: готовы ли американцы идти на ответные послабления, учитывая, что Китай - технологически суверенное государство и сам может предложить немало технологий? Как отмечает Дмитрий Швайба, в стане американской делегации сформировались два полярных мнения: одни считают недопустимым идти на серьезные уступки, чтобы Китай не оказался в более выгодном положении. Другие настаивают: с Китаем необходимо договариваться - это безальтернативный путь.
Китай, в свою очередь, также заинтересован в гарантиях, пусть не стратегических, но оперативных. В 2027 году в КНР пройдет Всекитайское собрание народных представителей, на котором ожидается переизбрание Си Цзиньпина на беспрецедентный 4-ый срок. В этой связи оперативное сотрудничество, переходящее в оперативно-тактическое, представляет для Пекина большой интерес.
Отдельная острая тема - будущее Тайваня. В западных разведках высказывались предположения, что к столетию Коммунистической партии Китая Пекин захочет "решить вопрос" с островом. Однако, по мнению эксперта, такие заявления носят провокационный характер: Китай крайне заинтересован в невоенном решении и не собирается форсировать события.
Вопрос о демилитаризации Тайваня, безусловно, был в повестке встречи, особенно на фоне поставок американского оружия (речь шла о пакетах в 11 млрд долларов с возможным увеличением до 34 млрд). Поставки уже приостановлены на 5 месяцев, и Китай заинтересован в том, чтобы эта пауза стала постоянной.
Еще одна сквозная тема переговоров - Россия. В концепции национальной безопасности США Китай назван главным соперником, и Вашингтон намерен сделать все, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Считается, что против союза этих двух держав США не выдержат даже в геополитическом и экономическом противостоянии.
По мнению Дмитрия Швайбы, этот разговор на переговорах, конечно же, состоялся, Трамп, вероятно, попытался предложить Си Цзиньпину "пряники", чтобы отдалить Пекин от Москвы. Однако эксперты подчеркивают, что России и Китаю не нужны формализованные военные союзы: их всепогодное сотрудничество, личная симпатия между лидерами и высокая договороспособность делают взаимодействие более эффективным, чем любой официальный блок.
Современный мир показывает, что даже формальные союзы могут быть раздираемы внутренними противоречиями, тогда как евразийская связка Москвы и Пекина представляет собой континентальную силу, которая, при всех внутренних различиях, серьезно напрягает США в их глобальной концепции сфер интересов.