Тегеран призвал исламские страны региона объединиться и изгнать США и Израиль из Персидского залива. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, агрессивные действия Вашингтона обернулись большими проблемами для его союзников.



КСИР ежедневно наносит удары возмездия по военным базам на Ближнем Востоке. В Дубае и столице Бахрейна атакованы отделения американских банков. В Тегеране назвали это ответом на аналогичные удары союзников по объектам в Исламской Республике. Иран также опроверг заявления Пентагона о том, что все системы ПВО республики уничтожены. По данным КСИР, им удалось сбить как минимум 22 беспилотных самолета коалиции. Израиль недосчитался десяти аналогичных.



Тем временем, как сообщает Reuters, администрация Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников - Омана и Египта - начать переговоры по урегулированию конфликта с Ираном. Агентство подчеркивает: американский лидер сосредоточен на том, чтобы свести военные возможности Тегерана к минимуму, и сейчас в диалоге не заинтересован. Как пишет Bild, конфликт вокруг Ирана расколол команду Трампа на сторонников Вэнса и Рубио. Последний поддерживает американского лидера в проведении военной операции против Ирана и считает, что только масштабная воздушная война может подавить военные возможности Тегерана. Вэнс, напротив, скептически относится к ударам по Ирану.