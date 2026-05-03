3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Телефонный разговор Путина и Трампа дает надежду на разрешение кризиса
Разговор лидеров России и США, состоявшийся в конце апреля, вызвал неоднозначную реакцию в Европе. Некоторые СМИ и политики выразили беспокойство по поводу сближения их позиций. Мнение эксперта.
Николай Севостьянов, политолог, востоковед (Россия):
"То, что оба президента продолжают коммуницировать, очень хорошо, потому что это единственный фактор, который дает нам надежду на то, что действительно удастся решить нынешний кризис во всех его объемах дипломатическим путем. Хотя, скажем откровенно, американцы не могут в одиночку заставить тот же Киев пойти на какие-то адекватные условия, это сегодня не в их компетенции, потому что есть Европа, которая максимально мобилизована на продолжение войны в Украине".
Конечно же, во время разговора Путина и Трампа обсуждались Иран, Ливан; спектр тем, которые так или иначе затрагивались, максимально широк, высказал уверенность политолог. Но основных тем две: Украина и Ближний Восток. И Трамп наверняка продолжает для себя рассматривать возможность более активного привлечения Москвы в качестве посредника для диалога с Ираном, высказал предположение Николай Севостьянов.