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Телефонный разговор Путина и Трампа завершился спустя два часа
Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
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Путин сообщил, что разговор с Трампом продолжался более двух часов.
Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня.
Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей, заявил Путин.
В меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования, отметил президент РФ.
РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны.
Возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны "в целом на правильном пути", подчеркнул Путин.
Путин высоко оценил беседу с Трампом, она была конструктивной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков позднее расскажут о деталях телефонного разговора.