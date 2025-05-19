Телефонный разговор Путина и Трампа завершился спустя два часа

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

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Путин сообщил, что разговор с Трампом продолжался более двух часов.

Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей, заявил Путин.

В меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования, отметил президент РФ.

РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны.

Возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны "в целом на правильном пути", подчеркнул Путин.

Путин высоко оценил беседу с Трампом, она была конструктивной.