Телефонный звонок Путину, переговоры с Зеленским, видеоконференция с европейскими лидерами - для Трампа и его команды выдался поистине насыщенный день.

К сожалению, конкретных осязаемых результатов вся эта активность не принесла. Но стоит признать, что мир в Украине близок как никогда. Если третьи силы в лице западных покровителей Киева не вмешаются в этот процесс, то в течение нескольких недель может произойти то, чего все ждут уже несколько лет - тишина на фронте.

На пути к миру

Много обещаний, но никаких конкретных итогов. В США подводят итоги переговоров Дональда Трампа и Зеленского. Они прошли в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго американского лидера во Флориде. После короткого интервью для журналистов началась закрытая часть переговоров, которая продолжалась около двух часов. Дональд Трамп заявил, что разговор прошел отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. Нерешенными остаются один-два пункта.

Дональд Трамп, президент США:

"Если смотреть в целом, можно сказать 95 %, но я не люблю оперировать процентами, я просто считаю, что у нас все идет очень хорошо, мы действительно можем быть очень близки к результату. Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса, но в целом дела продвигаются уверенно. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, хотя на самом деле основной прогресс был достигнут за последний месяц. Это не процесс одного дня - все гораздо сложнее".

К слову, последние месяцы действительно поставили Киев в неудобное положение. Коррупционный скандал, военные успехи России сделали Зеленского более сговорчивым. Да и Трамп дает понять, что он не Байден и не намерен вестись на хотелки Киева. Перед началом переговоров Зеленский по традиции заявил, что Россия бомбит Киев, значит, не хочет мира, но хозяин Белого дома ответил резко.

Дональд Трамп, президент США:

"Я считаю, что Украина также предприняла несколько очень сильных атак. И я не говорю об этом негативно, но он мне этого не говорил, но в разных частях России произошло несколько взрывов. И мне кажется, что… я не знаю. Я не думаю, что это атаку организовали из Конго. Я не думаю, что это произошло из Соединенных Штатов Америки. Возможно, это сделала Украина, но я не задавал этого вопроса. Возможно, я не буду утруждать себя расспросами. Они же ведут войну".

Впрочем, все это патетика. Что же касается конкретных результатов переговоров, то ряд основополагающих вопросов так и остался нерешенным. Или об этом просто не говорили вслух. Конкретно - вывод ВСУ из Донбасса, выборы и признание Украиной уступок территорий. Зеленский дал понять, что вопрос Донбасса все еще максимально актуален и позиция Украины по этому поводу "ясна и отличается от российской". Но и здесь киевский глава уже не так категоричен, как был ранее. Зеленский продемонстрировал гибкость, заявляя о готовности к миру и даже проведению референдума по спорным пунктам.

"Мы говорили о 20 пунктах плана, и я рад, что наши команды действительно близки к результату. И я согласен с президентом Трампом в том, что наши команды работают не один день и не одну неделю, больше месяца, начиная с Женевы, затем две встречи в Майами, затем у нас был Берлин, и теперь у нас есть Мар-а-Лаго. Итак, это очень сложный вопрос. Вы знаете нашу позицию, так что... Я имею в виду, мы должны уважать наш закон и наших людей. Мы уважаем территорию, которую контролируем", - отметил Зеленский.

Кстати, не обошлось в этой истории без европейцев. Им, по словам хозяина Белого дома, выпала честь взять на себя основную часть гарантий безопасности Украине. На переговорах Трамп и Зеленский созвонились со старосветскими лидерами. Урсула фон дер Ляйен по итогу написала, что Европа готова продолжать сотрудничество с украинскими и американскими партнерами для закрепления достигнутого прогресса. А Макрон сообщил, что в начале января "коалиция желающих" встретится в Париже для обсуждения гарантий безопасности. Но опять же никакой конкретики. Зато Трамп одной из своих реплик обломал всю антироссийскую риторику Брюсселя.

Дональд Трамп, президент США:

"Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет видеть Украину успешной однажды - это звучит немного странно, но я объяснял президенту - президент Путин был очень щедр в своем отношении к успеху Украины, включая поставки энергоносителей, электричества и других товаров по очень низким ценам".

И о России. Перед переговорами с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры подчеркнули, что придерживаются аналогичных взглядов на то, что предлагаемые украинцами и европейцами варианты мирного плана под разными предлогами ведут к затягиванию конфликта. При этом Трамп настойчиво изложил мысль, что нужно как можно скорее завершить конфликт, признав, что украинский кризис стал для него самым трудным. Американский лидер добавил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию и на основе этого планирует выстраивать все дальнейшие переговоры. А еще лидеры договорились провести очередной телефонный разговор по итогам встречи с Зеленским.

Что ж, ждем с нетерпением, ведь только путем дипломатии можно остановить войну, развязанную коллективным Западом в остервенелом желании нанести стратегическое поражение Москве.