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Telegram нарастил передачу данных США после задержания Дурова
Платформа Telegram начала более активно удовлетворять запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания ее основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года, сообщает портал 404 Media со ссылкой на данные мессенджера.
По данным портала, за 2024 год американские власти сделали 900 запросов и получили от Telegram данные, касающиеся 2253 пользователей, при этом с 1 января по 30 сентября платформа удовлетворила лишь 14 запросов США о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов. Таким образом, Telegram резко нарастил передачу информации о пользователях Соединенным Штатам в период с октября по декабрь, пишет РИА Новости.
"Новости демонстрируют серьезный рост числа удовлетворенных Telegram запросов о предоставлении данных после того, как власти Франции задержали... Дурова в августе", - пишет портал.
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Сам основатель Telegram ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram.
Дуров 31 декабря заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
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