3.74 BYN
2.84 BYN
3.34 BYN
Telegraph: Пережить правление Стармера будет непросто
Автор:Редакция news.by
Британская Telegraph подготовила инструкцию для тех англичан, которые намерены пережить правление премьера Стармера. Для начала газета советует согражданам начинать гнать самогон, ведь повышение налогов обещает пабам разорение.
Самиздат необходим из-за повсеместной цензуры, когда безобидные посты могут привести к большому сроку в тюрьме. Столовые сэкономят деньги из-за роста цен и налогов, а мат послужит отдушиной на фоне ухудшения жизни. Все это сделает жизнь обывателей более сносной, другого способа выжить в мире растущих налогов и запретов нет, сообщается в статье.