Британская Telegraph подготовила инструкцию для тех англичан, которые намерены пережить правление премьера Стармера. Для начала газета советует согражданам начинать гнать самогон, ведь повышение налогов обещает пабам разорение.



Самиздат необходим из-за повсеместной цензуры, когда безобидные посты могут привести к большому сроку в тюрьме. Столовые сэкономят деньги из-за роста цен и налогов, а мат послужит отдушиной на фоне ухудшения жизни. Все это сделает жизнь обывателей более сносной, другого способа выжить в мире растущих налогов и запретов нет, сообщается в статье.