3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
Тело Франциска могут выставить для прощания в соборе Святого Петра утром 23 апреля
Тело Франциска могут выставить для прощания в соборе Святого Петра утром 23 апреляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19b2e53-f76f-4d57-9d0f-98b68e85d0f9/conversions/a7406568-da0f-4169-8848-4b8b788e0a85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19b2e53-f76f-4d57-9d0f-98b68e85d0f9/conversions/a7406568-da0f-4169-8848-4b8b788e0a85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19b2e53-f76f-4d57-9d0f-98b68e85d0f9/conversions/a7406568-da0f-4169-8848-4b8b788e0a85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19b2e53-f76f-4d57-9d0f-98b68e85d0f9/conversions/a7406568-da0f-4169-8848-4b8b788e0a85-xl-___webp_1920.webp 1920w
Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. Об этом пишет РИА Новости.
"Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - сказал Бруни журналистам.
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Фото: © Aaron Favila