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Теперь "Американский". Apple и Google переименовали Мексиканский залив
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Американская корпорация Apple изменила название Мексиканского залива на "Американский" в своих картах для пользователей в США. Ранее то же самое сделала компания Google - согласно указу Дональда Трампа.
Пользователи Google-карт из США и Мексики теперь видят новый топоним, остальные - оба названия. Apple тоже переименовала залив только для пользователей в США, но в скором времени планирует внести изменения для остальных.
К смене названия в Белом доме отнеслись весьма серьезно. Так, репортер Associated Press не был допущен на мероприятие в Овальном кабинете из-за отказа агентства называть Мексиканский залив Американским.