Теперь "Американский". Apple и Google переименовали Мексиканский залив

Американская корпорация Apple изменила название Мексиканского залива на "Американский" в своих картах для пользователей в США. Ранее то же самое сделала компания Google - согласно указу Дональда Трампа.

Пользователи Google-карт из США и Мексики теперь видят новый топоним, остальные - оба названия. Apple тоже переименовала залив только для пользователей в США, но в скором времени планирует внести изменения для остальных.