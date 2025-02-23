Вашингтон продолжает обсуждение с Киевом договора об эксплуатации украинских недр. Американцы требуют уже не только виртуальные ископаемые, но и реальную инфраструктуру в виде железных дорог, атомных станций.

Британская газета Economist написала, что Украина будет по этому договору платить многие столетия. Известно, что американцы предлагают сформировать фонд в 500 млрд долларов: Украина внесет в него свое национальное достояние, США - долг за поставленное оружие. При этом владельцем фонда будут США. Зеленский еще пытается сопротивляться, но Вашингтон уже объявил, что подписание соглашения состоится в ближайшие дни.