3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
The Atlantic: в Киеве допускают принятие территориальных уступок ради мира
Автор:Редакция news.by
Противоречивая информация поступает в СМИ по поводу украинского конфликта. Как пишет The Atlantic со ссылкой на нескольких украинских чиновников, Киев допускает территориальные уступки ради мира.
Украинские переговорщики ощущают, что время на исходе и признают: американские посредники теряют терпение, а Кремль отступать от требований по территории не намерен.
По словам советников Зеленского, Киев, возможно, даже готов принять самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над территориями Донецкой области.
Чтобы легитимизировать такой компромисс, Украина рассматривает возможность проведения референдума по мирному плану весной 2026 года.