Противоречивая информация поступает в СМИ по поводу украинского конфликта. Как пишет The Atlantic со ссылкой на нескольких украинских чиновников, Киев допускает территориальные уступки ради мира.

Украинские переговорщики ощущают, что время на исходе и признают: американские посредники теряют терпение, а Кремль отступать от требований по территории не намерен.

По словам советников Зеленского, Киев, возможно, даже готов принять самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над территориями Донецкой области.