The Daily Mail: Недалеко от Вашингтона построят подземный бункер для "элиты"

В штатах знают, как заработать не только на войне, но и на состоятельных людях. Недалеко от Вашингтона построят подземный бункер, пишет The Daily Mail.

Орлиное гнездо защитит 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны. Стоимость бункера составит 300 млн долларов. По данным издания, в нем будут предусмотрены бассейны, боулинг, стена для скалолазания, а также система охраны здоровья на базе искусственного интеллекта.