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The Daily Mail: Недалеко от Вашингтона построят подземный бункер для "элиты"
В штатах знают, как заработать не только на войне, но и на состоятельных людях. Недалеко от Вашингтона построят подземный бункер, пишет The Daily Mail.
Орлиное гнездо защитит 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны. Стоимость бункера составит 300 млн долларов. По данным издания, в нем будут предусмотрены бассейны, боулинг, стена для скалолазания, а также система охраны здоровья на базе искусственного интеллекта.
Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри разместить вооружённую охрану. Проект будет разработан в 2026 году. Дело не только в выживании, но и в стильном процветании, заявил представитель компании-разработчика SAFE.