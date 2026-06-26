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The Times: почему Украина дает своим подразделениям имена гитлеровских войск

Британская The Times внезапно обнаружила, что названия, которые носят некоторые украинские армейские подразделения, являются заимствованными у гитлеровского вермахта.

Издание припоминает тот самый спецназ "имени героев УПА", который стал причиной резкого охлаждения отношений между Украиной и Польшей. Например, в качестве формирований операторов беспилотников упоминаются подразделения с названиями "Люфтваффе" и "Нахтигаль".

The Times никого прямо не осуждает, однако автор статьи сочувственно приводит слова руководительницы Общества польско-украинского примирения. Она отмечает, что никак не в силах понять, почему украинцы выбирают в качестве национальных героев людей, у которых руки по локоть в крови?

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

Украина