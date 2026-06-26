Издание припоминает тот самый спецназ "имени героев УПА", который стал причиной резкого охлаждения отношений между Украиной и Польшей. Например, в качестве формирований операторов беспилотников упоминаются подразделения с названиями "Люфтваффе" и "Нахтигаль".

The Times никого прямо не осуждает, однако автор статьи сочувственно приводит слова руководительницы Общества польско-украинского примирения. Она отмечает, что никак не в силах понять, почему украинцы выбирают в качестве национальных героев людей, у которых руки по локоть в крови?