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The Times: почему Украина дает своим подразделениям имена гитлеровских войск
Автор:Редакция news.by
Британская The Times внезапно обнаружила, что названия, которые носят некоторые украинские армейские подразделения, являются заимствованными у гитлеровского вермахта.
Издание припоминает тот самый спецназ "имени героев УПА", который стал причиной резкого охлаждения отношений между Украиной и Польшей. Например, в качестве формирований операторов беспилотников упоминаются подразделения с названиями "Люфтваффе" и "Нахтигаль".
The Times никого прямо не осуждает, однако автор статьи сочувственно приводит слова руководительницы Общества польско-украинского примирения. Она отмечает, что никак не в силах понять, почему украинцы выбирают в качестве национальных героев людей, у которых руки по локоть в крови?