Быть или не быть TikTok - главный вопрос в США?

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в день своей инаугурации, 20 января, издать указ, который отсрочит запрет на сервис TikTok в стране. Этот документ также освободит партнеров TikTok от ответственности за поддержку приложения до момента издания указа, сообщает ТАСС.

Трамп сообщил о планах продлить срок, в течение которого запрет не вступает в силу, чтобы заключить сделку, направленную на защиту национальной безопасности. Указ будет подтверждать, что компании не будут нести ответственность за поддержку работы TikTok до его издания. Он также призвал компании не допускать отключения TikTok. В соответствии с условиями запрета, Министерство юстиции может налагать штрафы до $5 тыс. за каждого пользователя, а аудитория платформы в США составляет 170 млн человек.