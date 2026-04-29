Time: демократы США могут подать в суд на Трампа за военную операцию в Иране

Демократы в Конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против Трампа, если он продолжит конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей.

Как сообщает журнал Time, именно в этот день истекают 60 дней с тех пор, как американский лидер проинформировал конгресс о военной операции против Тегерана, начавшейся 28 февраля.