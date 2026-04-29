Time: демократы США могут подать в суд на Трампа за военную операцию в Иране
Автор:Редакция news.by
Демократы в Конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против Трампа, если он продолжит конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей.
Как сообщает журнал Time, именно в этот день истекают 60 дней с тех пор, как американский лидер проинформировал конгресс о военной операции против Тегерана, начавшейся 28 февраля.
По истечении этого срока по закону он будет обязан либо заручиться одобрением законодателей для продолжения военных действий, либо письменно подтвердить, что для безопасного вывода войск необходимо еще 30 дней. Уточняется, что демократы пока не приняли окончательного решения о подаче судебного иска, стремясь сначала использовать все возможные законодательные меры.