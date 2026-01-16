Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Во время заседания по избранию меры пресечения она назвала режим Зеленского "фашистским", а само дело - "политическим заказом" и "пиар-акцией" Национального антикоррупционного бюро и добавила, что ей неоднократно предлагали уехать из Украины и уйти из политики, но она решила остаться.

"Я буду здесь до момента, пока страна не будет от них освобождена. И поэтому ни у кого не может быть даже сомнений - ни у НАБУ, ни у САП, ни у тех, кто над ними стоит и дает политические указания, что я куда-нибудь исчезну. Я буду тут, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима".