Токаев призвал ускорить строительство первой АЭС в Казахстане

"На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с "Самрук-Казына" (фонд национального благосостояния) разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии", - сказал он.