Токаев призвал ускорить строительство первой АЭС в Казахстане

Погода в Беларуси
Гродно7°
Минск6°
Брест10°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев6°
Минск
6°
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить темпы возведения первой АЭС в стране и начать создавать ядерный кластер, пишет РИА Новости.
"На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с "Самрук-Казына" (фонд национального благосостояния) разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии", - сказал он.
Президент подчеркнул, что ждет от чиновников и законодателей идей относительно места, где будет построена вторая АЭС. Токаев назвал ядерную энергию основной экономической силой, необходимой государству.
"Только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", - подытожил он.
Фото: ТАСС