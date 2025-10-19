Пока ЕС тратит миллионы на "борьбу за гендерное равенство", в реальности женщин и детей все чаще похищают, продают и принуждают к труду прямо в европейских столицах. Детали в авторской рубрике - "Таблица Менделевой".

Торговля людьми в XXI веке остается серьезной угрозой, а число пострадавших растет ежегодно. Казалось бы, любые формы рабства остались далеко в прошлом. Но все эти предположения разбиваются о сухие факты. По статистике ООН, торговля людьми стоит на третьем месте в мире по доходности после торговли оружием и наркотиками.

Александр Ионов, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России:

"Сначала мы видели поток беженцев, и многие из тех беженцев, которые из стран Африки попадали в Европу, становились заложниками определенной ситуации. Их использовали в качестве рабского труда на различных предприятиях, в том числе сельхозназначения".

Самый распространенный вид торговли людьми - принудительный труд. Незаконная эксплуатация процветает в Британии. Там иностранцы, ставшие жертвами современного рабства, боятся обращаться к властям за помощью из-за угрозы депортации. На проблему обратили внимание сотрудники The Guardian. В материале уточняется, анализ сведений британского МВД за период с января 2020 года по сентябрь 2024-го показал, что почти 2,5 тыс. прибывших в страну иностранцев были депортированы. Это только те, кто обращался в британский национальный консультативный механизм, чтобы получить поддержку как жертвы рабства.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c65f074-30b3-429c-a8da-a0cef2d0d65a/conversions/87f1fe00-5ecb-47e9-a128-0be258203856-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c65f074-30b3-429c-a8da-a0cef2d0d65a/conversions/87f1fe00-5ecb-47e9-a128-0be258203856-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c65f074-30b3-429c-a8da-a0cef2d0d65a/conversions/87f1fe00-5ecb-47e9-a128-0be258203856-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c65f074-30b3-429c-a8da-a0cef2d0d65a/conversions/87f1fe00-5ecb-47e9-a128-0be258203856-xl-___webp_1920.webp 1920w

О чем речь, если даже судья ООН держала у себя дома рабыню из Уганды. Британский суд уже признал Лидию Мугамбе виновной в том, что она обманом принудила женщину к рабству.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Миллионы людей продолжают находиться в постколониальном рабстве. По оценкам Международной организации по миграции, порядка 3 млн человек за последние годы пересекли Средиземное море. Когда они достигают берегов благословенной Западной Европы, сколько из них начинает заниматься проституцией, сколько из них получает минимально возможные какие-то выплаты, сколько из них фактически вынуждены вести скотское существование?"

За последние несколько лет число пострадавших от подобного бизнеса выросло на 25 %. При этом около 40 % жертв торговли людьми во всем мире - дети.

Совершенно дикая история из Франции. 39-летний гражданин Великобритании пытался жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде. К счастью, охрана парка заподозрила неладное и вызвала полицию. Среди задержанных - не только британец, ранее уже осужденный за преступления в отношении несовершеннолетних, но и мать украинской школьницы.

Еще один бич современности - черная трансплантология, когда людьми торгуют по частям.