Торговля, строительство - что обсуждали представители Беларуси и Орловской области на встрече в Орле

Беларусь и Орловская область России 11 февраля обсуждают новые точки роста и направления для выгодной кооперации. Белорусский посол Александр Рогожник с рабочим визитом прибыл в Орел.

Что в повестке встречи и на какой уровень сотрудничества стороны вышли в 2024 году, рассказала Алина Лаппо.

Первым пунктом программы была встреча с губернатором области Андреем Клычковым. В повестке несколько вопросов. В первую очередь, это все, что касается торгово-экономического сотрудничества. Здесь стоит отметить - прошлый год для Беларуси и Орловской области отметился ростом товарооборота. Взаимная торговля прибавила примерно треть к предыдущему показателю, экспорт вырос более чем на 45 %.

Надо сказать, что сотрудничество зиждется в большей степени на традиционных отраслях. Сильные стороны экономики Орловщины - сельское хозяйство, микроэлектроника, промышленность.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Мы обсудили большой спектр двустороннего сотрудничества. Это участие в строительстве социальных объектов - школ, медицинских учреждений. Мы обсудили вопросы создания мультибрендового центра для обслуживания белорусской техники, ведь за прошлые годы ее поставили более чем на 10 млн долларов".

"Очень хорошо растет и белорусский экспорт в Орловскую область, и экспорт из Орловской области в Республике Беларусь. И мы договорились формировать такую дорожную карту-матрицу взаимодействия между Орловской областью и Республикой Беларусь с закреплением ответственных должностных лиц на определенный проект", - обозначил Александр Рогожник.

Сегодня в программе визита Белорусской делегации - посещение ключевых предприятий, которые намерены наладить связи или уже сотрудничают с белорусами. Это и крупный производитель оптоэлектроники, большая агрофирма, завод по выпуску коммунальной техники, который давно сотрудничает с Минским автомобильным заводом.