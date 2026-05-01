Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вступает в силу 1 мая

Первый день мая европейские фермеры встречают с тревогой - сегодня временно вступает в силу договор о беспошлинной торговле между Евросоюзом и шестью странами Южной Америки - блоком МЕРКОСУР.

Соглашение спорное, поэтому действует временный формат. Планируется отменить импортные пошлины на более чем 90 % товаров ЕС, которые экспортируются в страны МЕРКОСУР.

Заключению соглашения предшествовали многочисленные протесты европейских фермеров. Они считают, что соглашение ставит их в неравное положение по отношению к латиноамериканским конкурентам. В частности, к их продукции ЕС не будет предъявлять таких же строгих требований, как к товарам собственных производителей.