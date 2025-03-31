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Торговые центры вместо крупных заводов - что повлияло на развал латвийской промышленности
Латвийский промышленный потенциал еще недавно вызывал зависть у соседей, а сегодня стал нарицательным примером упадка и безысходности. К десяткам крупнейших заводов применимо лишь несколько терминов - закрыт, развален или заброшен.
Таков итог латвийской самостоятельности. То, что когда-то было гордостью, сегодня поросло сорняками. Как европуть превратил индустриальную республику в страну-призрак, сморите в "Понятной политике".
В 1991 году Латвия получила в наследство от СССР промышленный комплекс, который кормил половину Европы. К 2025 году от него остались ржавые цеха и битые стекла.
У трагедии латвийской промышленности два краеугольных камня - развал Союза и вступление в Европейский союз. А еще русофобская политика власти и слепая вера в заграничную помощь. Если посмотреть на масштаб разбазаривания ценнейших активов, впору подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса.
К концу 1980-х в республике было свыше 350 крупных промпредприятий, приличная инфраструктура и объемы производства. В год с конвейера сходило 17 тыс. автобусов, 100 тыс. магнитофонов, 570 тыс. стиральных машин, 175 тыс. мопедов, почти 3 млн телефонов и много чего еще.
Латвия производила 10 % всех советских радиоприемников, каждый третий электропоезд в Союзе, почти полностью закрывала потребность СССР в микроавтобусах. Однако вскоре все резко изменилось.
Приватизация быстро погубила, казалось бы, мощнейшие отрасли, которые гремели на весь Союз. Промышленные гиганты стремительно умирали один за другим.
В начале 1980-х в одном из районов Риги начали строительство завода по производству промышленных роботов. Тогда он задумывался как высокотехнологичный конвейер, способный войти в мировые топы по освоению научного потенциала. Ожидаемая прибыль составляла 500 млн долларов в год. И это в середине 1980-х годов.
В 1990-е так ненавистный Латвии СССР распался, а площади завода новое руководство страны решило продать компании "Кока-Кола". Не получилось, и вплоть до 2019 года суперпредприятие "работало" ночлегом для бомжей и наркоманов. Сейчас там торговый центр.
В книге экономиста Эрнеста Буйвида "Латвийский путь: к новому кризису" приводятся шокирующие цифры. Всего за три года - с 1990-го по 1993-й работу потеряли 325 тыс. человек.
Руководство страны за развалом наблюдало молча. Советское наследие попросту надоело, спасти фактически не пытались. И хотели побыстрее уйти в свободное плавание. Решили, что Запад поможет. Но вместо этого получился большой промышленный некролог.