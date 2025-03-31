Торговые центры вместо крупных заводов - что повлияло на развал латвийской промышленности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fdd4a71-8954-49c3-8c38-f12b7c41c676/conversions/0ede47ec-932c-4b0e-952d-9ee05215690b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fdd4a71-8954-49c3-8c38-f12b7c41c676/conversions/0ede47ec-932c-4b0e-952d-9ee05215690b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fdd4a71-8954-49c3-8c38-f12b7c41c676/conversions/0ede47ec-932c-4b0e-952d-9ee05215690b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fdd4a71-8954-49c3-8c38-f12b7c41c676/conversions/0ede47ec-932c-4b0e-952d-9ee05215690b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Латвийский промышленный потенциал еще недавно вызывал зависть у соседей, а сегодня стал нарицательным примером упадка и безысходности. К десяткам крупнейших заводов применимо лишь несколько терминов - закрыт, развален или заброшен.

Таков итог латвийской самостоятельности. То, что когда-то было гордостью, сегодня поросло сорняками. Как европуть превратил индустриальную республику в страну-призрак, сморите в "Понятной политике".

В 1991 году Латвия получила в наследство от СССР промышленный комплекс, который кормил половину Европы. К 2025 году от него остались ржавые цеха и битые стекла.

У трагедии латвийской промышленности два краеугольных камня - развал Союза и вступление в Европейский союз. А еще русофобская политика власти и слепая вера в заграничную помощь. Если посмотреть на масштаб разбазаривания ценнейших активов, впору подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса.

К концу 1980-х в республике было свыше 350 крупных промпредприятий, приличная инфраструктура и объемы производства. В год с конвейера сходило 17 тыс. автобусов, 100 тыс. магнитофонов, 570 тыс. стиральных машин, 175 тыс. мопедов, почти 3 млн телефонов и много чего еще.

Латвия производила 10 % всех советских радиоприемников, каждый третий электропоезд в Союзе, почти полностью закрывала потребность СССР в микроавтобусах. Однако вскоре все резко изменилось.

Торговые центры вместо крупных заводов - что повлияло на развал латвийской промышленности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e05ef3ed-a9e9-4cc1-8918-4b30b888b2aa/conversions/d3520fb8-d3fd-4669-a4d3-698e7879ca5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e05ef3ed-a9e9-4cc1-8918-4b30b888b2aa/conversions/d3520fb8-d3fd-4669-a4d3-698e7879ca5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e05ef3ed-a9e9-4cc1-8918-4b30b888b2aa/conversions/d3520fb8-d3fd-4669-a4d3-698e7879ca5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e05ef3ed-a9e9-4cc1-8918-4b30b888b2aa/conversions/d3520fb8-d3fd-4669-a4d3-698e7879ca5c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Приватизация быстро погубила, казалось бы, мощнейшие отрасли, которые гремели на весь Союз. Промышленные гиганты стремительно умирали один за другим.

Торговые центры вместо крупных заводов - что повлияло на развал латвийской промышленности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f6aa2c-fb35-4ae7-ba7b-17da6a0be140/conversions/cd9cf996-70ae-4fe9-8be8-725ac51180ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f6aa2c-fb35-4ae7-ba7b-17da6a0be140/conversions/cd9cf996-70ae-4fe9-8be8-725ac51180ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f6aa2c-fb35-4ae7-ba7b-17da6a0be140/conversions/cd9cf996-70ae-4fe9-8be8-725ac51180ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f6aa2c-fb35-4ae7-ba7b-17da6a0be140/conversions/cd9cf996-70ae-4fe9-8be8-725ac51180ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале 1980-х в одном из районов Риги начали строительство завода по производству промышленных роботов. Тогда он задумывался как высокотехнологичный конвейер, способный войти в мировые топы по освоению научного потенциала. Ожидаемая прибыль составляла 500 млн долларов в год. И это в середине 1980-х годов.

В 1990-е так ненавистный Латвии СССР распался, а площади завода новое руководство страны решило продать компании "Кока-Кола". Не получилось, и вплоть до 2019 года суперпредприятие "работало" ночлегом для бомжей и наркоманов. Сейчас там торговый центр.

В книге экономиста Эрнеста Буйвида "Латвийский путь: к новому кризису" приводятся шокирующие цифры. Всего за три года - с 1990-го по 1993-й работу потеряли 325 тыс. человек.

Торговые центры вместо крупных заводов - что повлияло на развал латвийской промышленности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/039c6fd3-f5a0-43de-9a8e-d0d44de3316d/conversions/3c33ce14-e53d-4652-8e28-dcdd16dd50a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/039c6fd3-f5a0-43de-9a8e-d0d44de3316d/conversions/3c33ce14-e53d-4652-8e28-dcdd16dd50a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/039c6fd3-f5a0-43de-9a8e-d0d44de3316d/conversions/3c33ce14-e53d-4652-8e28-dcdd16dd50a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/039c6fd3-f5a0-43de-9a8e-d0d44de3316d/conversions/3c33ce14-e53d-4652-8e28-dcdd16dd50a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Торговые центры вместо крупных заводов - что повлияло на развал латвийской промышленности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004c59d4-2087-4b6f-a80b-f4e8071c8b57/conversions/995346ef-91a2-47c7-93ec-78cbdddc1fc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004c59d4-2087-4b6f-a80b-f4e8071c8b57/conversions/995346ef-91a2-47c7-93ec-78cbdddc1fc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004c59d4-2087-4b6f-a80b-f4e8071c8b57/conversions/995346ef-91a2-47c7-93ec-78cbdddc1fc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004c59d4-2087-4b6f-a80b-f4e8071c8b57/conversions/995346ef-91a2-47c7-93ec-78cbdddc1fc9-xl-___webp_1920.webp 1920w