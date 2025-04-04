Торнадо в США унесли жизни 7 человек. Власти ожидают, что число жертв увеличится

Сильные штормы и торнадо обрушились сразу на несколько американских штатов, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, сообщает The Guardian. Об этом пишет БЕЛТА.

Уточняется, что в результате стихии в штате Теннесси погибли пять человек, один - в Миссури и еще один - в Индиане. Власти ожидают, что число жертв увеличится. Без электричества остались более 200 тыс. домохозяйств в нескольких штатах.

В связи с разгулом стихии в штатах Теннесси, Индиана, Орегон и Арканзас объявили режим ЧС. Скорость ветра в ряде из них достигала 130 км/ч час, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Дороги завалены обломками, закрыты школы. Мощные вихри разрушали дома, превращая их в груду обломков, переворачивали автомобили. На дорогах лежат вырванные с корнем деревья, оборваны линии электропередачи. Власти подсчитывают ущерб от стихии.