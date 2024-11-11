Традиции, зрелища, ЧП - как планета встретила Новый год

Сердечные поздравления и праздничные тосты звучат 1 января по всему миру. Самая веселая и яркая ночь в году объединила людей всех национальностей и религий и подарила им надежду на лучшее.

К 2025 году планета подошла с неразрешенными конфликтами и противоречиями, поэтому одно из самых частых пожеланий в этом году - мира и стабильности.

Первыми Новый год праздновали жители островного государства Кирибати, затем Новой Зеландии и Антарктиды.

Австралия

С разницей в полчаса поднимали бокалы жители Австралии - континент разделен на 3 часовых пояса. Небо над Сиднейской бухтой озарили залпы десятков тысяч новогодних фейерверков, посмотреть на это зрелище ежегодно приезжают туристы со всего мира.

Китай

Пока австралийцы обменивались подарками и пожеланиями, Новый год одна за другой приветствовали страны Азии. В Китае - на родине пиротехники - встретили праздник с размахом.

ОАЭ

Не разочаровал и Дубай - захватывающее зрелище происходило в разных частях города, в том числе по традиции и у Бурдж-Халифы.

Россия

Новогодний марафон прокатился и по России. Москву к празднику украсили около 5 тыс. световых декораций. Преобразились 39 парков и более 70 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и торговых центров.

Грузия

В Тбилиси к празднику беспорядки перешли в настоящее грузинское застолье - бунтовщики накрыли столы прямо перед зданием парламента. К ним присоединилась и экс-президент Саломе Зурабишвили.

Катар

Невеселые новости принесла новогодняя ночь в Катаре. Торжества омрачила давка, образовавшаяся после завершения праздничного концерта. Люди спешили попасть на поезд до закрытия метро в два часа ночи. В итоге пострадали десятки человек.

Германия

Не обошлось без происшествий и в Европе. В Берлине гражданина Сирии задержали за нападение на прохожих с ножом - два человека пострадали. Празднества по всей Германии проходят при усиленных мерах безопасности и с ограничением использования пиротехники - в 2023 году из-за нее пострадали два десятка человек. Опасения властей связаны и с недавним терактом в Магдебурге, где погибли пятеро и пострадали более 200 человек. Ассоциация мигрантов даже рекомендовала людям с миграционной историей не передвигаться по городу в одиночку и в вечернее время.

Франция

С облегчением проводили 2024 год с его олимпийскими скандалами и правительственным кризисом жители Франции. Нарядно украшенные Елисейские поля и великолепное шоу фейерверков - так Париж встретил Новый год.

Великобритания

В некоторых частях Великобритании праздничные мероприятия пришлось отменить из-за принесенной штормом плохой погоды. Зато Лондон приветствовал приход Нового года великолепным пиротехническим шоу вдоль Темзы после того, как Биг-Бен пробил полночь.

Бразилия

Настала очередь и Нового Света - в Рио-де-Жанейро десятки тысяч зрителей приняли участие в главной вечеринке Бразилии на знаменитом пляже Копакабана. Над заливом гремел грандиозный салют, который наблюдали как с берега, так и с круизных лайнеров и чартерных катеров.

США

В США 10 человек, в том числе дети, пострадали в результате падения части инсталляции Lego в торговом центре в Массачусетсе. А в Нью-Йорке, чтобы пройти на главную площадь, из-за мер безопасности нужно было отстоять несколько часов в очереди, но ведь Новый год того стоит.

Многочисленная толпа с восторгом отсчитывала последнюю минуту старого года, пока на площадь опускался знаменитый "Шар времени", сделанный из тысяч кристаллов и светодиодов.