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Традиционно 9 мая все поезда РЖД дадут "Гудок Победы"

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Пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички на сети РЖД 9 мая в полдень одновременно дадут сигнал - это будет традиционный "Гудок Победы", сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Эта традиция существует у РЖД не первый год.

"Ровно в 12:00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны", - рассказали в РЖД.

Такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году.

"Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы", - добавили в РЖД.

РЖД80-летие Победы