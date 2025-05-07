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Традиционно 9 мая все поезда РЖД дадут "Гудок Победы"
Пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички на сети РЖД 9 мая в полдень одновременно дадут сигнал - это будет традиционный "Гудок Победы", сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Эта традиция существует у РЖД не первый год.
"Ровно в 12:00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны", - рассказали в РЖД.
Такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году.
"Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы", - добавили в РЖД.