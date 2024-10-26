Традиционные ценности или аморальная пропаганда - в Грузии стартовали парламентские выборы

В Грузии стартовали парламентские выборы. По данным ЦИК страны, работает свыше 3 тыс. участков, из них 67 находятся за границей. Право голоса имеют 3,5 млн избирателей. Всего участвуют 18 партий. Среди основных претендентов - правящая "Грузинская мечта" и оппозиционная коалиция.

Благодаря электронной системе голосования, которая впервые будет задействована, о первых итогах можно будет узнать через несколько часов после того, как закроются участки.

В Тбилиси уже усилили меры безопасности: около парламента появились дополнительные машины полиции, город патрулируют силовики. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже отдал свой голос и заявил, что грузинский народ сегодня выбирает между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между светлым будущим и прошлым.

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