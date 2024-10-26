ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Традиционные ценности или аморальная пропаганда - в Грузии стартовали парламентские выборы

В Грузии стартовали парламентские выборы. По данным ЦИК страны, работает свыше 3 тыс. участков, из них 67 находятся за границей. Право голоса имеют 3,5 млн избирателей. Всего участвуют 18 партий. Среди основных претендентов - правящая "Грузинская мечта" и оппозиционная коалиция.

Благодаря электронной системе голосования, которая впервые будет задействована, о первых итогах можно будет узнать через несколько часов после того, как закроются участки.

В Тбилиси уже усилили меры безопасности: около парламента появились дополнительные машины полиции, город патрулируют силовики. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже отдал свой голос и заявил, что грузинский народ сегодня выбирает между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между светлым будущим и прошлым.

ЦИК Молдовы подвел итоги референдума за евроинтеграцию

Изображение

Тем временем ЦИК Молдовы подвел итоги референдума: сторонники евроинтеграции победили с перевесом менее 1 %. Действующий президент Майя Санду не видит в этом проблем и уже заявила, что "проценты не имеют значения" и "партнеры нас поддержат на этом пути". Теперь результаты голосования должен утвердить Конституционный суд.

Грузия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все