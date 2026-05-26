Трагедия в Бельгии: поезд протаранил школьный микроавтобус

Трагедия произошла в Европе. В Бельгии поезд протаранил школьный микроавтобус. Погибли 4 человека, 2 из которых - дети.

В полиции сообщили, что транспортное средство перевозило семерых детей с особенностями развития. Среди погибших также водитель и сопровождающий, еще 2 человека тяжело ранены. В поезде находилось около 100 человек, всех их эвакуировали.