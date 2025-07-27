Трагедия в Индии. В результате давки людей в храме погибло 8 человек

Трагический инцидент в индийском городе Харидвар: здесь в давке погибли 8 человек, серьезно пострадали не менее 30.



В последние дни сюда стекались в большом количестве паломники: в Харидваре проходит местного значения религиозное празднование. В момент, когда верующие собрались у главного храма, неподалеку случился обрыв высоковольтного провода: в ходе возникшей паники толпа затоптала множество людей, в том числе детей.