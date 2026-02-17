Трагедия в Род-Айленде: 56-летний трансгендер устроил стрельбу на школьном хоккейном матче

В США школьный хоккейный матч обернулся трагедией. В штате Род-Айленд во время игры 56-летний трансгендер, отец одного из игроков, устроил стрельбу.

По данным СМИ, он убил мать своего сына и общего ребенка, после чего покончил с собой.