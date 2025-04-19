Трагедия в США. Автомобиль протаранил детское учреждение штате Иллинойс

Четыре ребенка погибли в результате трагической аварии в американском штате Иллинойс. Автомобиль врезался в центр продленного дня, протаранил здание и выехал с его западной стороны.



Один из погибших в это время находился внутри здания, в то время как трое других были сбиты на улице. По меньшей мере 6 человек получили ранения, один был эвакуирован с места происшествия.



Водитель-женщина также была доставлена в больницу для обследования, ее мотивы неизвестны.