3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Трагическая статистика: практически весь сектор Газа превратился в руины
Американская Wall Street Journal публикует трагическую статистику: практически весь сектор Газа превратился в руины. Только для расчистки территории под новую застройку придется вывезти 68 млн тонн обломков.
Общий ущерб, нанесенный региону в ходе израильской военной операции, оценивается в 1 трлн долларов. Полностью уничтожены 123 тысячи зданий, частично - 75 тысяч. Сектор Газа лишился 80 % жилого и административного фонда. Перспективы возрождения региона остаются туманными - нет денег.
Накануне исключен из состава Совета по восстановлению и британский экс-премьер Тони Блэр. Этого потребовали арабские монархии, которые помнят о причастности Блэра к 20-летнему кровавому ужасу в Ираке. Более того, не удается справиться в секторе Газа и с голодом. Полноценное снабжение продовольствием все еще не налажено.