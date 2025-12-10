Трагическая статистика: практически весь сектор Газа превратился в руины

Общий ущерб, нанесенный региону в ходе израильской военной операции, оценивается в 1 трлн долларов. Полностью уничтожены 123 тысячи зданий, частично - 75 тысяч. Сектор Газа лишился 80 % жилого и административного фонда. Перспективы возрождения региона остаются туманными - нет денег.



Накануне исключен из состава Совета по восстановлению и британский экс-премьер Тони Блэр. Этого потребовали арабские монархии, которые помнят о причастности Блэра к 20-летнему кровавому ужасу в Ираке. Более того, не удается справиться в секторе Газа и с голодом. Полноценное снабжение продовольствием все еще не налажено.