Трагический инцидент: во время церемонии прощания с экс-премьером Кении полиция открыла стрельбу

В Кении на столичном стадионе проходила церемония прощания с экс-премьером страны.

В разгар траурного мероприятия толпа хлынула на поле, где собрались руководители политических партий и госучреждений. Полиция, опасаясь худшего, открыла огонь: 4 человека попали в больницы в критическом состоянии, сотни собравшихся пострадали в давке. Как сообщается, есть погибшие.