Трамп до Рождества намерен объявить о начале второго этапа плана по урегулированию в Газе

Мирное соглашение по украинскому треку затянулось. Теперь хозяин Белого дома смещает фокус внимания.

Дональд Трамп до Рождества намерен объявить о начале второго этапа плана по урегулированию в Газе. Он будет предусматривать вывод израильских войск из анклава, размещение в нем "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению анклавом, включая "Совет мира".

По сообщениям местных СМИ, Трамп до конца декабря встретится с премьером Израиля для обсуждения этих шагов.

Ключевой момент первого этапа плана - освобождение ХАМАС всех похищенных и возвращение останков погибших заложников - уже почти выполнен.

Фото ТАСС

