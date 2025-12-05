3.76 BYN
Трамп до Рождества намерен объявить о начале второго этапа плана по урегулированию в Газе
Автор:Редакция news.by
Мирное соглашение по украинскому треку затянулось. Теперь хозяин Белого дома смещает фокус внимания.
Дональд Трамп до Рождества намерен объявить о начале второго этапа плана по урегулированию в Газе. Он будет предусматривать вывод израильских войск из анклава, размещение в нем "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению анклавом, включая "Совет мира".
По сообщениям местных СМИ, Трамп до конца декабря встретится с премьером Израиля для обсуждения этих шагов.
Ключевой момент первого этапа плана - освобождение ХАМАС всех похищенных и возвращение останков погибших заложников - уже почти выполнен.
Фото ТАСС