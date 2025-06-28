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Трамп допускает прекращение войны в секторе Газа на следующей неделе
Трамп допустил завершение войны в секторе Газа на следующей неделе. Израильская пресса пишет, что Белый дом оказывает дипломатическое давление на Тель-Авив с требованием завершить боевые действия против ХАМАСа.
Источники новостного портала Axios также говорили, что после завершения конфликта с Ираном США сосредоточат силы на прекращении войны в палестинском анклаве.
Впрочем, с Тегераном ситуация пока неясная. По информации агентства Bloomberg, Иран отверг возобновление ядерных переговоров с США. Однако Трамп заявляет, что, напротив, представители иранских властей хотят провести с ним встречу как можно скорее. Он также сказал, что Вашингтон намерен требовать обеспечения в будущем внешнего контроля над ядерной программой Ирана с участием МАГАТЭ или же самой американской стороны.
В свою очередь глава МИД Ирана заявил, что ранее принятый парламентом законопроект, приостанавливающий сотрудничество с МАГАТЭ, приобрел статус закона и обязателен к исполнению.
Инспекторы агентства не могут получить доступ к иранским ядерным объектам. Впрочем, вряд ли стоит ждать, что Трамп отступит. Защита Израиля от иранских ракет дорого обошлась США. За 11 дней Штаты потратили до 20 % своего запаса противоракет к комплексу THAAD.