Трамп допустил вывод войск из Италии и Испании

Президент США может рассмотреть возможность вывода воинского контингента из Италии и Испании. Об этом Дональд Трамп заявил, беседуя с журналистами в Белом доме.

По его словам, Италия ничем не помогла Вашингтону, а Испания вела себя просто ужасно. Трамп ранее допустил вывод американских войск также из ФРГ, обвинив канцлера Германии в некомпетентности. Это, как предполагает издание Daily Telegraph, стало ответом Мерцу, который заявил, что Иран унижает США своей переговорной тактикой. Так или иначе, как утверждает британская газета, в НАТО не проводилось каких-либо обсуждений относительно сокращения американского контингента в Германии.