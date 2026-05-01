Трамп допустил вывод войск из Италии и Испании
Президент США может рассмотреть возможность вывода воинского контингента из Италии и Испании. Об этом Дональд Трамп заявил, беседуя с журналистами в Белом доме.
По его словам, Италия ничем не помогла Вашингтону, а Испания вела себя просто ужасно. Трамп ранее допустил вывод американских войск также из ФРГ, обвинив канцлера Германии в некомпетентности. Это, как предполагает издание Daily Telegraph, стало ответом Мерцу, который заявил, что Иран унижает США своей переговорной тактикой. Так или иначе, как утверждает британская газета, в НАТО не проводилось каких-либо обсуждений относительно сокращения американского контингента в Германии.
В настоящее время на европейском театре военных действий размещено примерно 80 тыс. американских военнослужащих. Таковы данные Европейского командования Вооруженных сил США. Численность и структура контингента постоянно корректируются. При этом примерно 38 тыс. американских военных находятся на постоянной и ротационной основах в Германии. Эти силы дислоцированы в таких точках, как Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Бавария.