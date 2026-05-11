logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Трамп готовится к первому государственному визиту в Пекин

Трамп готовится к первому государственному визиту в Пекин в рамках второго президентского срока. По сообщению МИД КНР, американский лидер посетит Китай с 13 по 15 мая.

Ранее поездка была отложена из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но теперь стороны готовы вернуться за стол переговоров.

По данным Reuters, в центре внимания позиция Пекина по взаимодействию с Москвой и Тегераном. В повестке также вопросы безопасности в Тайваньском проливе, регулирование искусственного интеллекта и продление "торгового перемирия".

Разделы:

В миреКитайСША

Теги:

США-КитайДональд Трамп