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Трамп грозит Маску лишением господдержки
Автор:Редакция news.by
Конфликт Трампа и Маска усиливается. Американский президент грозит предпринимателю лишением господдержки.
Хозяин Белого дома отмечает, что Маск как никто другой в истории США получал помощь от Вашингтона. Без субсидий миллиардер, как заявил Трамп, "прикроет лавочку и вернется домой в ЮАР", а страна сэкономит на этом огромные средства.
Маск же не угодил Белому дому критикой ключевого законопроекта Трампа под названием "Единый, большой, красивый", касающегося сокращения федеральных расходов. В случае принятия нововведения миллиардер обещал создать в США свою политическую партию, заявив, что американцы живут в однопартийной системе под управлением "партии свиньи".
Фото РИА Новости