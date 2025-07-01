Трамп грозит Маску лишением господдержки

Хозяин Белого дома отмечает, что Маск как никто другой в истории США получал помощь от Вашингтона. Без субсидий миллиардер, как заявил Трамп, "прикроет лавочку и вернется домой в ЮАР", а страна сэкономит на этом огромные средства.