Трамп и НАТО договорились по Гренландии - вопрос закрыт?
Автор:Редакция news.by
Похоже, Давос стал местом разрешения интриги года. По итогам встречи с генсеком НАТО Дональд Трамп объявил о договоренности по Гренландии. Она предусматривает добычу полезных ископаемых, а также участие острова в системе противоракетной обороны "Золотой купол". При этом обещанные ранее пошлины в отношении 8 европейских стран в размере 10 % пока отложены в долгий ящик, зато доступ к Гренландии будет предоставлен безвозмездно.
Также американский лидер вновь пригрозил европейским союзникам. По его словам, в случае распродажи странами ЕС американских активов США дадут жесткий ответ. Ранее стало известно, что датский пенсионный фонд решил продать государственные облигации США объемом около 100 млн долларов.