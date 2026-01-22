Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп и НАТО договорились по Гренландии - вопрос закрыт?

Похоже, Давос стал местом разрешения интриги года. По итогам встречи с генсеком НАТО Дональд Трамп объявил о договоренности по Гренландии. Она предусматривает добычу полезных ископаемых, а также участие острова в системе противоракетной обороны "Золотой купол". При этом обещанные ранее пошлины в отношении 8 европейских стран в размере 10 % пока отложены в долгий ящик, зато доступ к Гренландии будет предоставлен безвозмездно.

Также американский лидер вновь пригрозил европейским союзникам. По его словам, в случае распродажи странами ЕС американских активов США дадут жесткий ответ. Ранее стало известно, что датский пенсионный фонд решил продать государственные облигации США объемом около 100 млн долларов.

В мире

СШАДональд Трамп