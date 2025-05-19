Трамп и Путин проведут телефонный разговор

Ожидается, что американский и российский лидеры проведут телефонный разговор. Дональд Трамп, как ожидается, сделает публичные заявления по итогам беседы с Путиным и последующего звонка Зеленскому - об этом сообщил Белый дом.



В администрации добавили, что президент США открыт идее личной встречи с Путиным. Однако лучше дождаться итогов их разговора. Кроме того, известно, что вопрос введения новых санкций против России остается "на столе".



И еще одно заявление Белого дома - Дональд Трамп ясно донес до сторон украинского конфликта, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.