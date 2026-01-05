Трамп использует "китайскую угрозу" для захвата Гренландии

Китай настаивает на том, что Соединенные Штаты используют тезис о "китайской угрозе" исключительно для оправдания своих корыстных интересов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия якобы "окружена китайскими кораблями".

Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай поддерживает созыв Советом Безопасности ООН экстренного заседания в связи с ситуацией в Венесуэле. Пекин готов сотрудничать с международным сообществом для решительного соблюдения Устава ООН, а также следования основным принципам международной морали и защиты международной справедливости.

"Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую китайскую угрозу как инструмент для извлечения собственной выгоды. Независимо от изменений международной обстановки Китай всегда будет хорошим другом и надежным партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Политика Китая в отношении Латинской Америки отличается преемственностью и стабильностью. Мы придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела, уважаем выбор латиноамериканских народов и не проводим идеологических разделительных линий", - отметил Линь Цзянь.