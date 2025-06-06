Трамп из-за публичного конфликта с Маском потерял более 1,1 млрд долларов

Как отмечает ТАСС, 5 июня президент США Дональд Трамп и Илон Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, кроме того, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов, введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и "сошел с ума". Президент США пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе SpaceX, и отменить все субсидии.