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Трамп из-за публичного конфликта с Маском потерял более 1,1 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп потерял за день более 1,1 млрд долларов из-за публичного конфликта с американским миллиардером Илоном Маском, пишет БЕЛТА со ссылкой на портал Axios.
По его информации, акции компании Trump Media & Technology Group подешевели на 8 %, что стоило президенту 202 млн долларов. Кроме того, стоимость мемкоина Трампа упала на 10 %, уменьшив состояние американского лидера примерно на 900 млн долларов.
Акции Tesla упали на 14,3 %, из-за чего Маск потерял около 20 млрд долларов.
Как отмечает ТАСС, 5 июня президент США Дональд Трамп и Илон Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, кроме того, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов, введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и "сошел с ума". Президент США пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе SpaceX, и отменить все субсидии.