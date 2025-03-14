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Трамп: Мошенник Байден втянул США в "заваруху" с Россией, но я собираюсь вытащить нас
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Трамп: Мошенник Байден втянул США в "заваруху" с Россией, но я собираюсь вытащить насnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d764d908-dad0-49ba-a36d-3935e518798e/conversions/541bf4b8-4352-472f-a275-cefe444ec564-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d764d908-dad0-49ba-a36d-3935e518798e/conversions/541bf4b8-4352-472f-a275-cefe444ec564-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d764d908-dad0-49ba-a36d-3935e518798e/conversions/541bf4b8-4352-472f-a275-cefe444ec564-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d764d908-dad0-49ba-a36d-3935e518798e/conversions/541bf4b8-4352-472f-a275-cefe444ec564-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и пообещал вытащить страну из нее. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости.
"Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией, но я собираюсь вытащить нас", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Помимо этого, Трамп в очередной раз заявил, что конфликта в Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.