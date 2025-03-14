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Трамп: Мошенник Байден втянул США в "заваруху" с Россией, но я собираюсь вытащить нас

Трамп: Мошенник Байден втянул США в "заваруху" с Россией, но я собираюсь вытащить нас

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и пообещал вытащить страну из нее. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости.

"Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией, но я собираюсь вытащить нас", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, Трамп в очередной раз заявил, что конфликта в Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.

РоссияДжо БайденДональд Трамп